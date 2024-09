El 10 de septiembre, el venezolano Sergio Tarache admitió ser el autor del feminicidio agravado de la joven peruana Katherine Gómez, un crimen que ocurrió en marzo del año pasado en Lima y que ha generado indignación en todo el país.

Durante el juicio oral, realizado de manera virtual y a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima, Tarache expresó su responsabilidad por el hecho, aunque manifestó su desacuerdo con el monto de la reparación civil impuesto por el Ministerio Público.

“Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, sin embargo, no acepto la reparación civil”, declaró desde el penal Ancón I, donde se encuentra recluido.

Su declaración se produjo después de conversar con su abogada, Andrea Cortijo. Tarache también aprovechó la audiencia para pedir disculpas a la familia de la víctima y expresó temor por su vida, así como la de su familia y su propia abogada.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de 30 años, 6 meses y 20 días de prisión, amparándose en el artículo 272, inciso 2 del Código Penal. La Fiscalía ha sido clara en su postura de no negociar una reducción de la pena, lo que fue aceptado por el juzgado, que dio por cerrado el debate sobre la sentencia.

La audiencia continuará el jueves 12 de septiembre, cuando se discutirá el monto definitivo de la reparación civil y se dictará la sentencia final contra Tarache.

Controversia por la defensa de Tarache

Días antes, la abogada de Tarache, Andrea Cortijo, sorprendió a la opinión pública al alegar que no había pruebas suficientes para condenar a su defendido, pese a su confesión y los testimonios en su contra.

Cortijo aseguró que la Fiscalía no había logrado acreditar de manera concluyente que Tarache roció gasolina a Katherine Gómez y prendió fuego, lo que causó su muerte.

En declaraciones a Panamericana TV, Cortijo afirmó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, como testigos y videos extraídos de internet, no demostraban de manera definitiva la responsabilidad de su cliente en el feminicidio.