Una alerta internacional activada desde Ecuador la mañana del viernes desencadenó un operativo policial que culminó con el rescate de una joven de 23 años en la ciudad de Piura. La ciudadana había sido reportada como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador, lo que permitió poner en marcha los mecanismos de cooperación binacional entre ambos países.

Los agentes la localizaron al interior de la empresa de transportes CIFA Internacional, ubicada en la avenida Loreto. Una vez hallada, le brindaron asistencia inmediata y soporte emocional especializado, conforme a los protocolos establecidos para presuntas víctimas de este tipo de delito.

Captada a través de redes sociales

Las primeras diligencias revelaron que la joven habría sido contactada mediante redes sociales por una presunta organización transnacional dedicada al tráfico de personas. Las autoridades investigan las condiciones en las que se produjo su traslado hacia territorio peruano, así como el destino al que presuntamente iba a ser conducida.

El caso se enmarca en una modalidad de captación cada vez más frecuente, en la que redes criminales aprovechan plataformas digitales para engañar a sus víctimas con falsas ofertas. La identidad y estructura de la organización involucrada forman parte de las investigaciones en curso.

Coordinación con el Ministerio Público y Ecuador

El caso quedó a cargo de las unidades especializadas de la PNP, que realizan coordinaciones con el Ministerio Público para garantizar la protección integral de la víctima. De manera paralela, las autoridades mantienen comunicación con sus pares ecuatorianos para avanzar en las acciones legales correspondientes.

La intervención demostró la efectividad de los canales de cooperación vigentes entre Perú y Ecuador frente a delitos de carácter transnacional. Las investigaciones continúan abiertas para identificar a los responsables y determinar si existen más personas vinculadas a la red.