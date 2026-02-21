Cuatro muertos y más de 20 heridos tras un fatal accidente de tránsito que ocurrió en la vía Patambuco-Juliaca, en la comunidad Puna Ayllu, en la provincia de Sandia.

El accidente ocurrió en circunstancias que el bus interprovincial de placa B1O-957 de la empresa Express Valle Inambari colisionó contra la camioneta de matrícula V0Q-707 y terminó en un abismo.

Los policías de la comisaría Cuyocuyo se constituyeron en el lugar y constataron el fatal accidente, además hallaron tres fallecidos y más de 20 heridos quienes fueron trasladados hasta el centro de salud de Crucero y otros establecimientos de salud.

Los fallecidos fueron identificados como: Francisco Quispe Mamani (51), Elvis Curi Mamani (27) y una persona de sexo masculino aun no identificado.

Asimismo, desde el centro de salud de Crucero se informó que fueron atendidas un total de 26 personas heridas. En esa línea, confirmaron que un menor de 14 años de edad llegó sin signos vitales.

Los policías de sección especializada y el fiscal de Sandia, Francisco Quispe, realizaron el levantamiento de los cadáveres y otras diligencias para esclarecer las causas del siniestro. Aunque dijeron que las causas serían fallas mecánicas.