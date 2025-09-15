El mototaxista César Augusto Gonzales Tataje fue asesinado a balazos luego de presuntamente dejar de pagar los cupos diarios que una banda criminal exigía desde hace dos meses en Villa El Salvador, según informó América Noticias.

El crimen ocurrió en el sector 3, grupo 18, cuando la víctima aceptó una carrera que resultó ser una emboscada. De acuerdo con testigos, al menos cuatro disparos fueron efectuados dentro del vehículo, después de que el pasajero lo atacara cerca de la avenida Revolución. Tras el ataque, el sicario huyó en una moto que lo esperaba a unas cuadras.

Según relató la familia del conductor, César y otros colegas eran obligados a pagar 5 soles diarios como parte de la extorsión. Una semana antes del asesinato, había decidido dejar de pagar, lo que habría motivado la represalia de los delincuentes.

El mototaxista, que trabajaba desde hace más de dos décadas, deja en la orfandad a dos hijos.

La Policía Nacional investiga el caso y ya reconstruyó la secuencia de los hechos para identificar a los responsables. En la zona, vecinos reportaron haber escuchado los disparos, lo que generó pánico entre las familias.

Mientras tanto, otros mototaxistas de Villa El Salvador exigen mayor seguridad y el fin de las extorsiones que, aseguran, se han vuelto frecuentes contra este gremio de trabajadores.