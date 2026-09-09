Sismo de magnitud 3.5 remeció Mala esta noche, según el IGP.

Un movimiento sísmico fue registrado durante la noche de este martes 8 de septiembre en la provincia de Cañete, región Lima, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 8:31 p. m. y alcanzó una magnitud de 3.5, según los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional.

El informe precisó que el punto de origen estuvo localizado a 22 kilómetros al oeste del distrito de Mala, frente al océano Pacífico. El fenómeno tuvo una profundidad de 47 kilómetros y presentó una intensidad de nivel II.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0645

Fecha y Hora Local: 08/09/2026 20:31:41

Magnitud: 3.5

Profundidad: 47km

Latitud: -12.71

Longitud: -76.83

Intensidad: II Mala

Referencia: 22 km al O de Mala, Cañete - Limahttps://t.co/PFMrCFadOt — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 9, 2026

El registro también consignó las coordenadas correspondientes al lugar donde se produjo el movimiento, con una latitud de -12.71 y una longitud de -76.83. Estos datos permiten establecer con mayor precisión la ubicación del evento reportado durante la noche.

Como se recuerda, el Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Debido a esta condición geológica, el territorio nacional registra movimientos telúricos con frecuencia y las autoridades mantienen un monitoreo permanente de estos fenómenos.