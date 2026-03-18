Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este miércoles 18 de marzo frente a la zona de Chilca, según reportó el Instituto Geofísico del Perú.

El evento sísmico ocurrió a las 07:20:06 a. m., con una profundidad de 46 kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0148

Fecha y Hora Local: 18/03/2026 07:20:06

Magnitud: 3.7

Profundidad: 46km

Latitud: -12.63

Longitud: -76.82

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/eu4pP3YRmV — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 18, 2026

Epicentro y características del sismo

El epicentro fue localizado a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima.

Magnitud: 3.7

3.7 Profundidad: 46 km

46 km Latitud: -12.63

-12.63 Longitud: -76.82

-76.82 Intensidad: II-III en Chilca

El movimiento fue de leve intensidad y, según los primeros reportes, no habría generado daños materiales ni personales.

Sismo fue percibido de forma leve

De acuerdo con la escala de intensidad reportada (II-III), el sismo fue sentido de forma ligera por la población en zonas cercanas al epicentro.

Las autoridades no han emitido alertas adicionales tras el evento.