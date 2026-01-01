Un sismo de magnitud 4.2 se registró la mañana de este jueves 1 de enero frente a la costa de Chilca, en la provincia de Cañete, generando alerta entre los vecinos de varias zonas del sur de Lima.

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:28 a. m. y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al oeste de Chilca. Según el reporte oficial, el evento se originó a una profundidad de 68 kilómetros, lo que explica por qué fue percibido de forma moderada en la superficie.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas por el sismo. Equipos de Defensa Civil y autoridades locales continúan monitoreando la situación para descartar cualquier emergencia derivada del movimiento sísmico.

Zona de alta actividad sísmica

La franja costera del sur de Lima y la provincia de Cañete forman parte de una de las áreas con mayor actividad sísmica del país. Esto se debe al constante choque entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, fenómeno que genera acumulación de energía que se libera en forma de sismos.

Especialistas recuerdan que eventos como el registrado este 1 de enero son comunes en el Perú, aunque no dejan de ser una señal de la necesidad de mantener una cultura de prevención.