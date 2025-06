La presidenta de la República, Dina Boluarte, se trasladó al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para monitorear la atención tras el sismo de 6.1 de magnitud registrado esta mañana, cuyo epicentro se ubicó a 30 kilómetros al suroeste de la provincia constitucional del Callao.

Desde el COEN, la mandataria pidió calma a la población y descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano.

“Nos están indicando que no va a haber tsunami. No hay alerta, no hay tsunami en el litoral”, precisó.

Boluarte estuvo acompañada por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Juan Carlos Urcariegui Reyes, así como por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; y el titular de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, entre otras autoridades.

Tras la reunión en el COEN, la jefa de Estado se dirigió a la Costa Verde, en el distrito de Miraflores, para inspeccionar la zona y evaluar posibles daños.

Según informó, continuará recorriendo el litoral para supervisar de manera directa las afectaciones generadas por el movimiento telúrico, que se sintió con intensidad en Lima y Callao.

Reporte del COEN

Según un informe publicado en redes sociales por el COEN Indeci, el sismo dejó como saldo cinco personas heridas, quienes recibieron atención médica en distintos hospitales de la capital. El reporte detalla que los afectados fueron trasladados a centros de salud para su evaluación y tratamiento.

Lima: debido al sismo de magnitud 6.1 se reporta 1 persona fallecida, al momento, en el distrito Independencia, asimismo, 5 personas heridas quienes son atendidas en diferentes nosocomios de la Capital; además se reportan daños a vías de comunicación y establecimientos de salud.