Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido luego de un ataque armado registrado en plena vía pública en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió en una zona de alta circulación de peatones y comerciantes, generando alarma entre los vecinos que se encontraban realizando sus actividades cotidianas.

De acuerdo con la información preliminar, ambas víctimas caminaban por los alrededores del mercado San Carlos cuando fueron interceptadas por sujetos armados. Los atacantes abrieron fuego a pocos metros del centro de abastos y luego escaparon del lugar antes de la llegada de las autoridades.

🚨 #LOÚLTIMO | Momento del ataque a pareja en la San Carlos, al frente de la estación del tren, en SJL: https://t.co/sQue5GNpUg pic.twitter.com/UnFb6I3oYI — Roger García (@Aderly) May 16, 2026

Ataque ocurrió cerca a estación del Metro de Lima

El atentado ocurrió en los exteriores de una licorería ubicada cerca de la estación San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima. Testigos señalaron que los disparos sorprendieron a vendedores, pasajeros y transportistas que transitaban por la zona.

Según los primeros reportes, uno de los agresores llevaba una gorra blanca y habría disparado primero contra la mujer, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Posteriormente, el atacante realizó más disparos contra el hombre que la acompañaba, dejándolo con heridas de gravedad.

Tras el ataque, la mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. Su cuerpo quedó tendido sobre la vereda mientras los testigos intentaban comprender lo ocurrido.

El hombre herido fue auxiliado por personas que se encontraban cerca y posteriormente trasladado a un centro de salud. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado actual.

Comerciantes y transeúntes quedaron atemorizados

La balacera provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en los alrededores del mercado. Comerciantes, peatones y conductores buscaron refugio para evitar ser alcanzados por los proyectiles.

Algunos testigos optaron por ingresar a establecimientos cercanos, mientras otros corrieron hacia calles aledañas. El tránsito en la zona también se vio afectado por varios minutos tras el ataque.

Tras este nuevo hecho de violencia, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. Mientras que los peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias para determinar las circunstancias del ataque.

Las autoridades investigan si el caso estaría relacionado con hechos vinculados al sicariato que se vienen registrando en distintos puntos de Lima. Asimismo, buscan identificar a los responsables y conocer el móvil del atentado.