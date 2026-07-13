Dos personas resultaron heridas luego de un accidente de tránsito registrado en el cruce de las avenidas Malecón Checa y Pirámide del Sol, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. De acuerdo con el reporte de RPP, el siniestro involucró a una camioneta tipo SUV de color blanco y un automóvil Station Wagon amarillo, cuya colisión terminó con una de las unidades volcada.

Las personas lesionadas fueron auxiliadas por vecinos de la zona y personal de serenazgo. Posteriormente, ambas fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.

Cámaras registraron el momento del impacto

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector captaron la secuencia del accidente ocurrido en la intersección. De acuerdo con las imágenes, la camioneta SUV avanzaba a gran velocidad y, al parecer, su conductor no advirtió que el otro vehículo cruzaba por la vía.

Como consecuencia del impacto, el Station Wagon perdió la estabilidad y terminó volcado sobre la pista. En su interior se encontraban el conductor y una pasajera, quienes sufrieron lesiones producto de la colisión.

Mientras las personas heridas eran evacuadas al centro de salud, el conductor de la camioneta SUV y su acompañante fueron trasladados a la comisaría de Zárate. En esa dependencia policial se realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades.

Las autoridades también dispusieron el retiro de ambas unidades debido a los daños ocasionados por el choque. Para ello fue necesaria la intervención de una grúa, que trasladó los vehículos hasta la dependencia policial como parte de las investigaciones.