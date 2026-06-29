Un repartidor de delivery por aplicativo fue asesinado de tres disparos durante un presunto asalto ocurrido la noche del domingo en el sector San Hilario, en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el ataque se registró en el jirón Manganeso, a la altura de la manzana U, frente a la institución educativa Jean Leblanc, donde los delincuentes le arrebataron la motocicleta que utilizaba como herramienta de trabajo antes de darse a la fuga.

El crimen ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche y generó alarma entre los vecinos de la zona. Tras escuchar varias detonaciones, los residentes salieron de sus viviendas y encontraron al joven tendido sobre la vía pública, por lo que dieron aviso a las autoridades.

🔴🔵 SJL: Asesinan a repartidor y huyen con su motocicleta en presunto asalto.



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Policía investiga el móvil del crimen

Las primeras diligencias apuntan a que el ataque se produjo mientras la víctima realizaba sus labores como repartidor. Debido a que los agresores escaparon con la motocicleta del joven, una de las principales hipótesis de la investigación es que se trate de un presunto robo seguido de homicidio.

Los agentes continúan recopilando testimonios y otras evidencias para establecer cómo se desarrolló el ataque e identificar a las personas involucradas. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado sobre la captura de algún sospechoso.

Pocos minutos después del crimen, personal de Serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y efectivos de la comisaría Santa Elizabeth llegaron al lugar para atender la emergencia. Los agentes acordonaron el perímetro con el fin de preservar la escena mientras los peritos de criminalística realizaban las diligencias correspondientes.

Tras concluir la inspección técnico policial, la vía fue reabierta al tránsito. No obstante, el caso permanece en investigación y las autoridades continúan con las acciones para esclarecer lo sucedido.

Mientras tanto, los vecinos de la zona solicitan un mayor despliegue policial y medidas para reducir los robos y ataques armados que se registran con frecuencia en distintos sectores de San Juan de Lurigancho.