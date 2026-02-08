La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la banda criminal “Los Correcaminos”, dedicada a la extorsión y cobro de cupos a una empresa de transporte público que cubría la ruta Comas–San Juan de Lurigancho (SJL).

El operativo permitió la captura de seis presuntos integrantes de la organización, tras una denuncia por amenazas extorsivas contra transportistas de la zona.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, informó que la intervención se ejecutó de manera simultánea en tres inmuebles de SJL, como resultado de un trabajo especializado de inteligencia e investigación. De acuerdo con las pesquisas, la banda exigía inicialmente 50 mil soles para permitir la operación de las unidades y, posteriormente, pagos mensuales de 10 mil soles, bajo amenazas de muerte.

Durante el operativo, liderado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se incautaron un arma de fuego, municiones, artefactos explosivos improvisados, droga, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos POS y un vehículo presuntamente utilizado para cometer los delitos. Además, las investigaciones vinculan a la organización con un ataque armado ocurrido el 29 de enero, que dejó a dos trabajadores gravemente heridos.

Revoredo destacó que el trabajo policial “silencioso y técnico” permitió establecer la relación entre las amenazas extorsivas y los atentados armados, mediante el análisis de cámaras de seguridad, líneas telefónicas y la identificación de los roles de cada integrante, entre ellos conductores, sicarios y operadores de extorsión.

La PNP señaló que las diligencias continúan bajo la conducción del Ministerio Público, reafirmando su compromiso de intensificar la lucha contra la extorsión y el crimen organizado.