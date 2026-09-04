La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Chukis de Santa María’ en San Juan de Lurigancho. Los intervenidos tenían una granada de uso manual y una nota extorsiva dirigida a la empresa de transporte Santa Catalina.

La intervención se realizó alrededor de las 9:30 de la mañana del jueves 3 de septiembre, cerca del Polideportivo 10 de Octubre. Los agentes de la Depeme Este 1 ubicaron a los sospechosos durante un patrullaje basado en labores de inteligencia.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron escapar y arrojaron una bolsa negra a la vía pública. Tras ser reducidos, los efectivos encontraron dentro del paquete una granada y un manuscrito con amenazas.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para retirar el artefacto y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes. La nota estaba dirigida a los representantes de Santa Catalina, empresa que cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.

Según el contenido del manuscrito, los responsables exigían a los directivos alinearse con la organización criminal para continuar operando. También amenazaban con atacar las unidades de la empresa si no cumplían con sus exigencias.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Luis Castillo, indicó que la captura permitió evitar un posible ataque contra los vehículos de transporte público. El oficial vinculó a los intervenidos con presuntas actividades de extorsión contra empresas del sector.

“Estos ‘Chukis de Santa María’ han sido capturados antes de cometer un hecho de sangre con una granada de guerra. Estarían dedicados a la extorsión, a la extorsión de vehículos de transporte público, cuyo objetivo era los vehículos de la empresa Santa Catalina, que esa es su ruta”, señaló

Antecedentes de los intervenidos

Los detenidos fueron identificados como Misael Josué Ancalle Hoyos, de 20 años, alias ‘Sonrisa’, y Enmanuel Jhos Suiza Arzapalo, de 24 años, alias ‘Maco’. Ambos registran denuncias por distintos delitos, según las consultas realizadas por la Policía en los sistemas Sidpol y Esinpol.

Ancalle Hoyos registra una denuncia de junio de 2026 por presunta tenencia ilegal de material explosivo y otra por robo de 2024. Suiza Arzapalo cuenta con registros por presunto tráfico ilícito de drogas, robo y otros delitos contra el patrimonio entre 2024 y 2026.

Los dos fueron trasladados a la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho. Las diligencias continúan en coordinación con el Ministerio Público para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.