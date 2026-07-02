Un chofer de nacionalidad venezolana, identificado como Lisandro José Arellano Quintana, falleció tras recibir un disparo durante una intervención policial ocurrida en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

El conductor perdió el control de la cúster que manejaba y chocó contra un automóvil y una motocicleta, luego de que el proyectil le atravesara ambas piernas , según testigos que declararon a ATV.

De acuerdo a la versión de sus familiares y testigos, el incidente se inició cuando un efectivo policial intervino al conductor por presuntamente cruzar una luz roja en la avenida Canevaro.

La pareja de la víctima aseguró que el chofer mostró sus documentos en formato digital, pero el agente exigió la versión física y, posteriormente, otro efectivo le disparó cuando el vehículo continuó su marcha con dirección a la comisaría.

La esposa del conductor, quien se encuentra embarazada de dos meses, denunció además que el policía la agredió con su vara de reglamento y afirmó que su pareja permaneció varios minutos sin recibir atención médica tras resultar herido .

Una pasajera que viajaba con su hijo de dos años respaldó esta versión y sostuvo que los ocupantes no pudieron descender de la unidad durante la intervención.

Cámaras de seguridad registraron parte de la persecución y el choque de la cúster contra un vehículo estacionado en el cruce de las avenidas Canevaro y Castro Iglesias.

El conductor fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde se confirmó su fallecimiento. Las circunstancias de la intervención policial son materia de investigación.