Un padre de familia fue baleado este miércoles 18 de marzo en la puerta de su vivienda, ubicada en la calle Los Olivos, urbanización Umamarca, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM). El ataque se dio en pleno estado de emergencia.

Según testigos, la víctima se encontraba dentro de su camioneta junto a su hija, a punto de salir rumbo a la universidad, cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta.

Los atacantes dispararon varias veces contra el asiento del conductor y luego huyeron del lugar.

El hombre, gravemente herido, fue trasladado por un taxista al Hospital María Auxiliadora, donde permanece internado con pronóstico reservado.

De acuerdo con información preliminar, la víctima presenta al menos dos impactos de bala en el rostro. La hija, que se encontraba en la parte posterior del vehículo, resultó ilesa.

Las primeras diligencias indican que el vehículo estaría registrado a nombre de Asencio Aquino Verástegui.