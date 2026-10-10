Un presunto delincuente murió y otros dos resultaron heridos durante una intervención policial que se inició tras el robo de un automóvil en Villa El Salvador y continuó hasta San Juan de Miraflores. El conductor del vehículo sustraído falleció por impactos de bala, mientras que los otros dos sospechosos fueron trasladados al hospital María Auxiliadora, donde permanecen con diagnóstico reservado.

Según el parte policial, los hechos comenzaron durante la madrugada a la altura del kilómetro 21 de la Panamericana Sur. En dicho tramo, tres sujetos habrían robado un automóvil rojo que se encontraba estacionado en la vía.

¿Cómo ocurrió la persecución?

De acuerdo con el reporte de Exitosa, al percatarse de la presencia de los agentes, los sospechosos huyeron a bordo del vehículo, lo que dio inicio a una persecución en la que se produjo un intercambio de disparos. La intervención continuó por otro tramo de la misma carretera hasta llegar a San Juan de Miraflores, donde dos de los presuntos implicados fueron intervenidos.

Durante el operativo, el hombre que conducía el automóvil murió tras recibir impactos de bala, mientras que sus dos presuntos cómplices resultaron heridos. Ambos fueron llevados al hospital María Auxiliadora, donde permanecen bajo atención médica con pronóstico reservado.

Peritos de Criminalística acudieron al lugar y encontraron ocho casquillos de bala en los alrededores del vehículo recuperado. La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acordonaron el área para realizar las diligencias, mientras que el cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades prevén revisar las imágenes de una cámara de seguridad de la Municipalidad de Lima instalada en la vía para esclarecer cómo ocurrió el robo e identificar a posibles involucrados adicionales. El material audiovisual será incorporado a las investigaciones del caso.

Tras más de una hora de restricción por las diligencias policiales, el tránsito en la Panamericana Sur fue restablecido en el sector donde se realizaron los trabajos de investigación.