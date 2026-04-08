A pesar del estado de emergencia, los crímenes no cesan en Lima. Un joven repartidor de pollería fue asesinado a balazos mientras entregaba un pedido en una vivienda de la calle 1, en la urbanización Santa Rosa, en el distrito de San Martín de Porres.

Según fuentes policiales citadas por RPP, la víctima fue identificada como Pablo Valdomar Vásquez Vílchez (29), quien trabajaba desde hace varios meses como repartidor de delivery en la pollería ‘El Doradito Chicken’.

De acuerdo con las primeras versiones, tres sujetos interceptaron al joven trabajador y le dispararon a sangre fría, para luego escapar rápidamente en dos motocicletas. La víctima falleció en el acto.

Los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta cinco casquillos de bala.

Las investigaciones buscarán establecer si el ataque está vinculado a extorsiones contra la pollería donde laboraba el joven o si se trata de un ajuste de cuentas de carácter personal.

Entre sus pertenencias, el joven repartidor llevaba un arma de fuego, la cual, según sus familiares, había adquirido hace varios años y contaba con la licencia correspondiente.