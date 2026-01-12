Un violento tiroteo se produjo este domingo en el local Villa Carmencita de San Martín de Porres, convirtiendo un show musical en escena de terror con dos personas heridas por disparos de presuntos extorsionadores.​

Dos sujetos a bordo de moto lineal irrumpieron en la fechada del establecimiento abriendo fuego indiscriminado mientras diversas orquestas y artistas se presentaban ante público concurrido.​ Uno de los proyectiles impactó en un agente de seguridad que respondió inmediatamente al ataque, iniciando un intercambio de disparos que dejó a una mujer también herida por las balas.​

Efectivos de la comisaría Laura Caller acudieron rápidamente al lugar para acordonar la zona e iniciar investigaciones, confirmando que Edgar Elías Huamán Quispe fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia junto a la otra víctima.​La Policía Nacional vincula el atentado a cobros de cupo, pues los propietarios se habrían negado a pagar las exigencias de una banda criminal que ya atacó el mismo local el verano anterior.​

Público retenido tras el ataque

Según el medio Exitosa, testigos del ataque relataron que los organizadores impidieron la salida del público inmediatamente después de los disparos, mientras la orquesta suspendió momentáneamente la presentación ante el temor generalizado.​“No dejaban salir a nadie que solo buscaba resguardarse”, denunció una espectadora, confirmando que el agente herido inició la respuesta armada contra los atacantes.​

El caso se suma a la ola de atentados contra comerciantes de SMP que resisten pagos a bandas delictivas, evidenciando el control territorial que ejercen mediante amenazas y violencia directa.​ La PNP realiza peritajes balísticos y análisis de cámaras de seguridad para identificar a los pistoleros que huyeron en la motocicleta tras la agresión.