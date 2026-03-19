Un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 19 de marzo provocó una gran congestión vehicular en la Panamericana Norte, a la altura del puente Habich, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Un camión que transportaba abarrotes se despistó y volcó en a vía, en dirección hacia Lima Norte.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, el siniestro vial habría ocurrido debido a la imprudencia de otro vehículo que le cerró el paso al camión, ocasionando que el chofer de la unidad mayor perdiera el control. En tanto, el conductor responsable fugó.

El accidente dejó dos personas heridas, entre ellas la conductora del camión, quien fue auxiliada por los agentes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y de Policía Nacional del Perú.

Debido al cierre parcial de la vía, la autoridades dispusieron el desvío vehicular hacia una vía auxiliar, lo que provocó una importante congestión en ese tramo de la Panamericana Norte, y a su vez molestia en los conductores que se dirigen hacia el norte de Lima.