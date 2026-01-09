Un cruel ataque fue registrado por las cámaras de seguridad de un grifo en San Martín de Porres, cuando dos delincuentes armados dispararon contra ‘Choco’, un perro mestizo de ocho años que intentó defender a los trabajadores del local. Los asaltantes le dispararon en la mandíbula al escuchar sus ladridos y le ocasionaron graves lesiones.

Al escuchar sus fuertes ladridos, una vecina de la zona auxilió a la mascota y lo trasladó de inmediato hasta la clínica veterinaria Aristocat, situada en la avenida Santiago Antúnez de Mayolo, en Los Olivos. El can se encuentra bajo intervención médica y los especialistas estiman que los costos del tratamiento completo para su recuperación podrían superar los tres mil soles. La mujer que gestionó el rescate hizo un llamado público para recibir apoyo económico que permita cubrir los gastos veterinarios necesarios.​

‘Choco’ es conocido en la zona como el compañero leal de quienes laboran en el grifo, donde halló refugio y cariño después de vivir en las calles. El perrito mestizo había atravesado momentos difíciles luego de perder a su hermano canino que lo acompañaba y enfrentar una cojera leve tras ser atropellado. Pese a estas adversidades, mostró su valentía al intentar proteger a las personas que lo acogieron como parte de su familia.​

Hasta el momento, las autoridades policiales no han informado sobre la captura de los responsables del asalto ni han emitido un comunicado oficial respecto a las investigaciones en curso.