Desconocidos dispararon contra la vivienda de una dirigente vecinal en la urbanización La Alborada, etapa 3, del distrito de San Martín de Porres.

La afectada, Patricia Ramírez, denunció que los agresores efectuaron varios disparos, seis de los cuales impactaron en las ventanas y en un medidor de luz del inmueble, donde residen cinco familias.

La víctima indicó que los atacantes también intentaron incendiar una furgoneta y dos motocicletas que estaban estacionadas frente a su vivienda.

“[En] un medidor de luz está el proyectil. En el quinto piso ha roto la ventana y en el cuarto piso están los proyectiles en las paredes. [¿Y qué han intentado hacer con las motos estacionadas?] Incendiarlas. Han metido bombas de esas caseras en botellas de plástico. Lo hemos sacado y apagado. Las otras dos motos lineales está todo su protector regado de gasolina”, declaró a RPP.

El ataque no dejó heridos, pero sí provocó daños materiales. Tras el incidente, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y esclarecer las posibles causas del hecho.

La víctima indicó a dicho medio que solicitará medidas de protección ante la Subprefectura de San Martín de Porres tras el ataque a su vivienda.