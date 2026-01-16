Momentos de pánico se vivieron en la urbanización Antares, en el distrito de San Martín de Porres, luego de que un hombre armado realizara varios disparos en plena vía pública, dejando como saldo dos menores de edad y un adulto heridos.

El ataque se habría producido tras una discusión entre el agresor y un grupo de sujetos que, de acuerdo con testigos, aparentaban ser agentes del Grupo Terna. Tras el intercambio verbal, el hombre ingresó a su vivienda y regresó portando un arma de fuego.

El sujeto efectuó hasta cuatro disparos, pese a que en el lugar había niños jugando debido a la temporada de vacaciones escolares. Las balas alcanzaron a un menor de 12 años, a otro niño de 9 años y a un adulto de 36 años, quienes fueron auxiliados y trasladados de emergencia a un centro de salud cercano.

El tío de los menores relató cómo se produjo el violento episodio y expresó su preocupación por lo ocurrido en la zona.

“Lamentablemente salió herido mi sobrino quien tiene 12 años y mi cuñado de 36 años. Los muchachos, como son vacaciones, salen a jugar aquí. Mi cuñado tiene su puesto de pollo”, señaló en Exitosa.

Asimismo, indicó que vecinos presenciaron una conversación previa entre el agresor y los supuestos policías.

“Lo que me comentan los vecinos que han estado presentes en el momento es que el señor ha estado abajo, han venido a buscarlo tres supuestos policías con chaleco”, agregó.

De acuerdo con esta versión, el diálogo habría durado alrededor de diez minutos antes de que el hombre sacara el arma y abriera fuego. El adulto resultó herido en el abdomen, mientras que los dos menores presentaron impactos de bala en las piernas.

El familiar precisó que uno de los niños se encuentra estable, aunque deberá ser intervenido quirúrgicamente debido a una lesión ósea. En tanto, el adulto permanece en observación médica y no se descarta su traslado a una clínica.

Agresor intentó darse a la fuga

Tras el ataque, el agresor intentó huir desplazándose por los techos de las viviendas aledañas; sin embargo, fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú. El detenido fue identificado como John Bravo Oré, de 40 años, conocido con el alias de “Reggeatón”.

Según informó el comisario Fernando Sánchez, el sujeto cuenta con antecedentes penales y estuvo anteriormente detenido por el delito de robo. Además, durante la intervención, el hombre habría intentado atentar contra su propia vida con el arma utilizada en la balacera.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, mientras que los vecinos de la urbanización Antares expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en la zona.