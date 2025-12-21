Un joven de 20 años identificado como Moisés Jesús Trujillo Córdoba perdió la vida este domingo tras un trágico accidente de tránsito en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de San Martín de Porres. La víctima conducía una motocicleta eléctrica cuando esta fue impactada por un tráiler que transportaba un contenedor, falleciendo de manera instantánea bajo las llantas del vehículo pesado.

El violento choque se registró cerca de las instalaciones del instituto Senati, generando gran congestión vehicular que se propagó hasta el Cercado de Lima. Ante la magnitud del accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú tuvieron que disponer el uso de grúas para retirar la motocicleta eléctrica del lugar y permitir el restablecimiento del flujo vehicular en esta importante vía de la capital.

Según información preliminar recabada en el lugar, la víctima habría intentado realizar una maniobra de adelantamiento al tráiler que circulaba por la Panamericana Norte. Sin embargo,terminó bajo las ruedas del vehículo, en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.

Situación del conductor

El fiscal a cargo del caso informó que el conductor del tráiler se encuentra detenido mientras se llevan a cabo las verificaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente. Asimismo, precisó que la documentación del vehículo pesado está conforme a ley y cumple con los requisitos exigidos para la circulación.

Familiares del joven llegaron hasta el lugar del accidente apenas se enteraron del suceso, desatándose escenas de profundo dolor ante la pérdida inesperada. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para la realización de la necropsia de ley.

¿Qué dice la norma sobre el uso de vehículos eléctricos en vías grandes?

Según el Reglamento Nacional de Tránsito, este tipo de vehículos no están autorizados para circular en carreteras como la Panamericana Norte, que están diseñadas específicamente para el transporte pesado e interprovincial a altas velocidades.

La normativa establece que las motocicletas y ciclomotores eléctricos deben cumplir requisitos específicos de seguridad, portar documentación vigente y circular únicamente en vías urbanas permitidas. Su uso en carreteras rápidas no solo viola las regulaciones de tránsito, sino que expone a los conductores a situaciones de alto riesgo que pueden resultar en tragedias como la ocurrida este sábado en San Martín de Porres.

Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades en este accidente mortal y evaluar si se cumplieron las normas de tránsito por ambas partes involucradas.