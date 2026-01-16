Gran conmoción causó el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un colchón en el distrito de San Martín de Porres. Tras varios días de investigación, un nuevo elemento se incorporó al caso luego de la captura de Darwin Cruz Vásquez, el mototaxista que trasladó los restos de la víctima.

El hombre fue ubicado y detenido por agentes de la Depincri de Los Olivos–San Martín de Porres y ofreció detalles importantes de este crimen.

Según relató Cruz Vásquez, fue contactado vía telefónica por un sujeto identificado como Alex, quien le solicitó apoyo para trasladar lo que inicialmente le describió como “basura”.

El mototaxista indicó que acudió a un inmueble ubicado en el sector Santa Rosa, paradero 10, en el distrito de Los Olivos, pocos minutos después de recibir la llamada.

El trabajador aseguró que participó directamente en el traslado del colchón hasta una zona de Huandoy, donde finalmente fue abandonado. Asimismo, señaló que en el lugar se encontraban tres personas: Alex, otro varón y una mujer cuya identidad dijo desconocer.

Los sospechosos del crimen le habrían ofrecido 30 soles por movilizar el cuerpo sin vida. Sin embargo, el mototaxista indicó que solo recibió 10 soles en efectivo, mientras que el monto restante debía ser transferido mediante un aplicativo digital y finalmente no se concretó.

La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias para verificar la veracidad del testimonio, identificar plenamente a los otros involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes. El caso permanece en investigación bajo la conducción de la Depincri, mientras se recaban más elementos para esclarecer las circunstancias del crimen.