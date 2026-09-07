Un empresario fue retenido por tres hombres en San Martín de Porres, quienes presuntamente lo interceptaron cuando salió de su vivienda y lo obligaron a subir a un vehículo. La Policía Nacional desplegó un operativo que permitió ubicar la unidad y rescatar a la víctima, quien permanecía dentro del automóvil.

Según la información preliminar manejada por la Policía, los sujetos habrían mantenido retenido al empresario para apoderarse de sus pertenencias. Durante la retención, también lo habrían amenazado para que entregara dinero y efectuara transferencias bancarias desde su teléfono celular.

La intervención se concretó en el cruce de las avenidas Canta Callao y Pacasmayo. En ese punto, los agentes encontraron al empresario con vida y detuvieron a los tres hombres que se encontraban en el vehículo.

¿Quiénes son los detenidos?

Los intervenidos fueron identificados como Miguel Maturrano Moreno, Renzo Ríos Lai y Ronald Benítez Elizandre, ciudadano de nacionalidad venezolana. Los tres permanecen bajo investigación por su presunta participación en el hecho denunciado.

Hasta el lugar llegó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. El oficial participó en las diligencias realizadas tras la intervención y tomó conocimiento de las primeras declaraciones de los detenidos.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo la retención del empresario y el posterior desplazamiento de los involucrados. También se busca determinar si los tres intervenidos actuaron por cuenta propia o formarían parte de alguna organización criminal.

La Policía continuará con las diligencias para establecer el nivel de participación que habría tenido cada uno de los detenidos. El caso quedó en manos de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones.