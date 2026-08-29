Vecinos de San Martín de Porres exigieron mayor presencia policial en la avenida Canta Callao ante la realización recurrente de piques ilegales de motos y autos. De acuerdo con el reporte de Exitosa, los residentes señalaron que estas competencias se concentran durante las madrugadas de los fines de semana y generan preocupación entre las personas que viven y circulan por el sector.

Según los moradores, los conductores se reúnen principalmente los viernes y sábados desde la 1:30 de la madrugada y permanecen en la zona hasta aproximadamente las 4:30 a. m. Las competencias se desarrollan en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Alisos, donde las maniobras ocupan parte de la vía pública.

Los vecinos indicaron que en dicho punto también circulan camiones, tráileres y taxis durante esas horas. La presencia de los vehículos que participan en las carreras dificulta el tránsito y genera contaminación sonora para quienes residen en los alrededores.

🔴🔵 SMP: vecinos exigen presencia policial ante piques ilegales.



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Reportan otros incidentes

Los moradores también expresaron su preocupación por el consumo de alcohol durante estas reuniones. Según sus testimonios, se habrían producido enfrentamientos entre algunos participantes y también denunciaron presuntos robos a personas que transitan por la zona.

Asimismo, señalaron que las concentraciones reúnen a numerosos motociclistas y conductores, entre ciudadanos peruanos y extranjeros. Uno de los vecinos afirmó que en algunas ocasiones la cantidad de participantes habría llegado a varios cientos, situación que, según sostuvo, dificulta la intervención de un patrullero.