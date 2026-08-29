Vecinos de San Martín de Porres exigieron mayor presencia policial en la avenida Canta Callao ante la realización recurrente de piques ilegales de motos y autos. De acuerdo con el reporte de Exitosa, los residentes señalaron que estas competencias se concentran durante las madrugadas de los fines de semana y generan preocupación entre las personas que viven y circulan por el sector.
Según los moradores, los conductores se reúnen principalmente los viernes y sábados desde la 1:30 de la madrugada y permanecen en la zona hasta aproximadamente las 4:30 a. m. Las competencias se desarrollan en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Alisos, donde las maniobras ocupan parte de la vía pública.
Los vecinos indicaron que en dicho punto también circulan camiones, tráileres y taxis durante esas horas. La presencia de los vehículos que participan en las carreras dificulta el tránsito y genera contaminación sonora para quienes residen en los alrededores.
Reportan otros incidentes
Los moradores también expresaron su preocupación por el consumo de alcohol durante estas reuniones. Según sus testimonios, se habrían producido enfrentamientos entre algunos participantes y también denunciaron presuntos robos a personas que transitan por la zona.
Asimismo, señalaron que las concentraciones reúnen a numerosos motociclistas y conductores, entre ciudadanos peruanos y extranjeros. Uno de los vecinos afirmó que en algunas ocasiones la cantidad de participantes habría llegado a varios cientos, situación que, según sostuvo, dificulta la intervención de un patrullero.