José Luis Urresti, sobrino del excandidato presidencial Daniel Urresti, denunció haber sido víctima de un millonario robo en su departamento ubicado en el distrito de San Miguel.

Según relató, el atraco fue perpetrado por tres sujetos encapuchados que ingresaron al inmueble utilizando una llave. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes abrían la puerta con total tranquilidad y se apoderaban de los objetos valorizados en casi S/100 mil.

La víctima sospecha que uno de los individuos sería un extrabajador, lo cual complicaría aún más el caso. Tras el suceso, Urresti acudió a la comisaría del sector para solicitar ayuda. Los agentes policiales se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Sin embargo, José Luis Urresti denunció que uno de los efectivos policiales, identificado como Ángelo Cossi, se habría llevado un costoso equipo durante la inspección del lugar.

Según su testimonio, al finalizar la recolección de huellas dactilares por parte de los peritos criminalistas, notó que un disco sólido que no había sido robado por los delincuentes ya no estaba.

“La única persona que había ingresado es un efectivo y yo lo llamé por teléfono y le digo ‘por favor, ayúdame porque por error, de repente, se han llevado mi disco solido’ y me dice ‘ya, déjame ver y te llamo ahorita’”, relató Urresti a América Noticias.

Sin embargo, no recibió respuesta inmediata. “A la segunda llamada que le hice fue ya molesto. Le dije ‘sabes qué si no me devuelves mi disco sólido, voy a tener que denunciarte porque tú eres la única persona que ha ingresado al departamento’. Me dijo ‘ya no hagas nada, voy hablar con mi colega’. Se apareció a los 15 minutos a devolverme mi disco sólido“, agregó. El efectivo, además, acusó a su colega de haberse llevado el equipo.

Pese a que el agente Cossi se comprometió a ayudar a Urresti a dar con los responsables del robo, ya ha transcurrido un mes sin resultados. Urresti mencionó también que sus equipos están siendo vendidos por internet, y que las autoridades le advirtieron sobre posibles represalias si continuaba con la denuncia.