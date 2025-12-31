A puertas de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a la ciudadanía que solo 19 de las 73 playas evaluadas en Lima Metropolitana cumplen con las condiciones sanitarias para recibir bañistas. De acuerdo con el informe de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), más del 70% de los balnearios fueron declarados no saludables.

Según la plataforma oficial Verano Saludable, 54 playas no superaron los criterios de evaluación relacionados con la calidad microbiológica del agua, limpieza del entorno y estado de los servicios higiénicos. Ante este escenario, el Minsa exhortó a la población a verificar el estado sanitario de las playas antes de visitarlas, a fin de evitar riesgos para la salud.

Entre las playas consideradas aptas destacan Tres Picos, Redondo I y II, La Pampilla II y Los Delfines en Miraflores; Barranco y Los Pavos en Barranco; Pescadores en Chorrillos; así como El Silencio, Caballeros y Punta Hermosa en el sur de Lima. En contraste, balnearios tradicionales como San Bartolo, Naplo, Pucusana, Señoritas, Los Pulpos y San Pedro fueron señalizados con bandera roja.

Especialistas alertaron que ingresar a playas insalubres expone a los bañistas a bacterias como Escherichia coli, Salmonella y coliformes fecales, capaces de provocar infecciones gastrointestinales, dérmicas y respiratorias.

SIN CAMPAMENTO

Paralelamente, varias municipalidades anunciaron medidas restrictivas por Año Nuevo y durante el verano. Distritos como Miraflores, Chorrillos, Ancón, La Punta y Barranco prohibieron acampar en las playas y establecieron multas de hasta S/2.800. En algunos casos, también se restringió el consumo de alcohol y el uso de pirotecnia.

Las autoridades informaron que se desplegarán operativos conjuntos con Serenazgo, Policía Nacional y Salvataje para garantizar el orden, la limpieza y la seguridad ante la masiva llegada de veraneantes a la Costa Verde y balnearios del sur de Lima.