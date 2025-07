Miguel Ángel Requejo Astocóndor, quien estrelló su camioneta contra el restaurante El Charrúa, en La Molina, tras un altercado con algunos comensales, lloró y pidió perdón durante la audiencia donde el Ministerio Público solicita prisión preventiva.

Durante el juicio, el investigado asegura que no quiso lastimar a nadie y no se encontraba en estado de ebriedad. Argumentó que el restaurante es una bendición que ha tratado bien a su familia.

“Lo siento... no estaba borracho, cuando peleé con ustedes perdí mis lentes, yo tengo alta medida por eso es que cuando yo volví me dijeron que ya se habían ido... no sé qué pasó. Solo entré, bajé, y como no veo tuve que bajar para mirar e hice así (ademanes) y dije: ‘Diablos ¿Qué hice? Y subí en shock a mi casa’ pero no volví hacerlo nuevamente, si hubiera querido hacerles daño los hubiera buscado y eso no fue mi intención”, aseveró.

Requejo Astochado solicitó que no se le dicte la prisión preventiva para así laborar hasta conseguir el dinero para la reparación de los daños al establecimiento.

“Solo les pido, yo mantengo a mis hijos, familia, denme la oportunidad de trabajar para poder resarcir el daño a la sociedad y pagar los daños. Y perdónenme”, puntualizó.

Cabe mencionar que la Segunda Fiscalía Penal del distrito solicitó la medida restrictiva al considerarlo responsable de los presuntos delitos de tentativa de homicidio y omisión de socorro, en agravio de cuatro personas; así como de daños, en perjuicio de los propietarios del local.

El hecho ocurrió el miércoles 2 de julio al promediar las 11:56 de la noche.