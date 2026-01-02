Rafael Félix Hilario Guido, el hombre de 41 años acusado de prenderle fuego a su expareja Gisela Ortega Quispe durante la Nochebuena en Barrios Altos, fue confrontado por la Policía Nacional del Perú en el Hospital Guillermo Almenara. El coronel PNP Juan Carlos Montufar acudió al nosocomio para notificarlo sobre la investigación abierta por la Fiscalía por tentativa de feminicidio.

“Yo no he hecho nada. Es un tema entre los dos. Yo no le he ocasionado nada.” aseguró el atacante ante el Coronel de la PNP.

El sujeto negó las acusaciones en su contra pese a que las cámaras de seguridad registraron su participación y el momento exacto del ataque. Hilario Guido cuestionó los cargos en su documento de detención preliminar, de manera provocadora. Su declaración generó indignación por deslegitimar la violencia de género.

“Feminicidio de la mujer pues (tono irónico). Violencia del hombre no existe en el Perú ¿no? Violencia para el hombre no existe? O sea, el hombre nomás es violento.” cuestionó ante las cámaras.

Sujeto ingresó al Hospital con otra versión para ser atendido

Por otra parte, el coronel Montúfar reveló que el agresor ingresó al hospital con una versión diferente sobre el origen de sus lesiones. Esta inconsistencia forma parte de las evidencias que maneja la investigación fiscal.

“Habría ingresado dando a conocer que se habría quemado de una manera aislada en su vivienda”, relató el alto comisionado.

En ese contexto, el gerente de la Red Almenara, Christian Miranda confirmó que se están acelerando los procesos para la intervención quirúrgica a la cuál el agresor será sometido. Esto con la finalidad de darlo de alta médica lo antes posible. Una vez recuperado, Hilario Guido deberá enfrentar formalmente el proceso por tentativa de feminicidio, delito que podría conllevar años de prisión efectiva.