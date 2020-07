Una mujer, identificada como Ana Cecilia Corrales, denunció mediante un video enviado a Canal N que un cajero del Banco de la Nación no le entrega los 1,480 soles que le descontó de su tarjeta pese a que la transacción se completo. Esto ocurrió en la avenida Primavera, en el distrito de Surco.

“Me he acercado al Banco de la Nación de la avenida Primavera, este es el saldo que tenía disponible. Quise hacer un retiro de 1480 y al momento de retirar, sonó el cajero, que supuestamente me iba a dar el dinero. Esperé como cinco minutos, no salió nada y se acabó la transacción”, dijo la ciudadana.

Mujer denuncia que cajero no le entrega 1,480 soles que le descontó en retiro (VIDEO)

Corrales mostró dos vouchers para sustentar su denuncia y solicitar a que un representante de la entidad bancaria la ayude a solucionar su problema.

En el material audiovisual se observa que a las 16:13 horas de este sábado 11 de julio, la mujer tenía S/ 1,488,13. Pasaron cinco minutos después (tiempo que duró su proceso bancario) y ahora solo tiene S/ 7,93.

La ciudadana llamó a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y junto a él grabó el video que envió al mencionado medio para que difunda su denuncia.

