Conocer la infidelidad de la esposa de Will Smith, con el cantante August Alsina, ha causado asombro de los usuarios en varias partes del mundo, sobre todo, porque ella decidió confesarlo en su frente durante una transmisión del programa Red Table Talk.

Resulta que hace unos días, August reveló que tuvo un romance clandestino con la pareja del actor. Frente a esto, la señora Smith tuvo que aceptar que sí fue cierto y que, cuando ocurrieron los hechos, su relación matrimonial estaba atravesando por una profunda crisis.

¿Cómo conoció a August Alsina?

Según Jada Pinkett, el cantante era amigo de Jaden Smith, su hijo con Will Smith, y que, por ese entonces, Alsina atravesaba por una enfermedad, por lo que ella lo ayudaba en su recuperación.

“Tú y yo atravesamos por un momento muy difícil. (...) Decidimos que íbamos a separarnos por un periodo y tú ibas a descubrir cómo ser feliz y yo iba a descubrir cómo ser feliz”, dijo el ‘Príncipe del Rap’ durante la entrevista.

“Bueno, en ese particular momento, eso era indefinido. (...) Creo que fue hace unos cuatro años y medio cuando comenzó una amistad con August y de hecho nos volvimos realmente muy buenos amigos. Todo comenzó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud y estado mental”, narró Pinkett.

¿Quién terminó la relación sentimental?

Jada Pinkett indicó que no había encontrado la felicidad estando con August Alsina, quien decidió terminar el romance que estuvo oculto ante los ojos del mundo hasta este momento.

¿Quién es August Alsina?

Es un cantante americano que nació el 3 de setiembre de 1992 en Nueva Orleans, ciudad ubicada al sureste del estado de Luisiana, en Estados Unidos.

Alsina tuvo duros momentos en su vida. Resulta que su padrastro sufría de adicción a las drogas y su madre tuvo que llevarlo hasta Houston, Texas, luego del huracán Katrina en el 2005. Luego, su figura paterna murió. Nadie en su familia tenía inclinación musical, solo él, por lo que subió su primer video a YouTube cuando tenía 14 años.

Melvin La’Branch III, su hermano mayor, murió baleado a finales de agosto en 2010. Este hecho marcó su vida y luego, se dedicó fielmente a la música, esta vez, en Atlanta.

En 2012 debuta formalmente con “The Product”, su primer disco. En enero del 2013 lanza “I Luv This Shit “, junto a Trinidad James.

En 2013 presenta su álbum musical llamado Downtown: Life Under the Gun, donde aparece “Hell on Earth”. En 2014 lanza “Make It Home”.

Amistad de August Alsina con el hijo de Will Smith

Alsina tenía una buena relación amical con Jaden Smith, incluso hay imágenes publicadas en la plataforma Pinterest donde aparecen juntos posando con Will Smith.

August Alsina también conocía bien a la familia, a tal punto de que la madre de su amigo la ayudó a recuperarse de su enfermedad.

