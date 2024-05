Magaly Medina tuvo duras críticas contra Sofía Franco, luego de que revelara que Álvaro Paz de la Barra se niega a firmar los papeles del divorcio.

“Cuando uno se casa cree que es para siempre (…) El matrimonio se pudo dar, no nos hemos divorciado, porque él se rehúsa. Yo no he estado con nadie más después de mi separación, por ahora no urge el papel”, expresó Franco.

Por su lado, la ‘Urraca’ la calificó de ‘geisha’ de su esposo, por seguir casada con un hombre que la denigró en televisión nacional.

“ Lo que me pregunto es qué los mantiene unidos, un papel o lo que él quiere es, como ahora seguramente tiene un partido político y va a comenzar unos meses la campaña por el sillón presidencial, entonces quiere jugar otra vez que tiene un hogar feliz como ya nos tiene acostumbrados en cada campaña como siempre ha conseguido que Sofia lo acompañe como una ‘geisha’ a su lado jugando a que es el esposo perfecto ”, sostuvo la periodista.

Además, le recordó a Sofía cuando Álvaro Paz de la Barra hizo que la detuvieran.

“ Se olvidó de cómo la metió a la cárcel, de todos los escándalos, de cómo la denigró públicamente, de cómo la basureó, de todos los insultos y epítetos con los que se refirió públicamente (…) Quién sabe las razones que tendrán algunas mujeres para tolerar semejante humillaciones ”, añadió.

Posteriormente, Magaly está segura que los verá juntos en la próxima campaña presidencial.

“ Pero de que él (Alvaro) va a volver a aparecer con ella (Sofía) si se lanza como candidato de hecho lo vamos a ver contentos (…) Les aseguro que van a aparecer juntos, por eso no se quiere divorciar de su incondicional ”, concluyó.

Magaly Medina lanza duras críticas contra Sofía Franco.