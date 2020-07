Luego de que Magaly Medina confirmara en su programa que dio positivo a coronavirus, el doctor Tomás Angulo, quien estuvo en su set el último miércoles, se dirigió a sus seguidores para hablar sobre su actual estado de salud.

“Después de enterarme que Magaly Medina dio positivo y después de saber que mucha gente está preocupada por mí, debo decirles que yo también soy positivo... Sí, siempre he sido positivo para la vida y para todas las cosas”, dijo entre risas el popular panelista de los programas de espectáculos a través de sus historias de Instagram.

De esta manera, Tomás Angulo tomó con humor las muestras de preocupación de sus seguidores, quienes pensaban que el doctor podía haberse contagiado al estar en contacto con la conductora de televisión.

“Es que yo soy de Chincha y los chinchanos no nos enfermamos. Magaly es de Huacho y las huachanas no se enferman, no caen, son guerreras y los chinchanos también. Un abrazo para ella y me encantó lo que dijo, sin victimizarse, fresca, firme, era lo que se tenía que decir y se dijo”, agregó Ángulo enviando sus mejores deseos para Magaly Medina.

Magaly Medina confirma que tiene COVID-19

Magaly Medina confirmó el último viernes que dio positivo a coronavirus en la prueba que se hizo esta semana, pero continuó otra vez conduciendo su programa desde su vivienda.

La periodista de espectáculos aseguró que viene guardando la distancia con su equipo de trabajo y que parte del personal de canal donde trabaja solo va a su casa para la emisión del programa ‘Magaly La Firme’ y se retira inmediatamente.

