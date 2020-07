Magaly Medina confirmó esta noche que dio positivo a coronavirus en la prueba que se hizo esta semana, pero continuó otra vez conduciendo su programa desde su vivienda.

La periodista de espectáculos aseguró que viene guardando la distancia con su equipo de trabajo y que parte del personal de canal donde trabaja solo va a su casa para la emisión del programa ‘Magaly La Firme’ y se retira inmediatamente.

“Yo voy a pasar la cuarentena con ustedes.... Ayer por la noche me dieron los resultados y dio positivo al COVID-19. Entonces, estoy infectada con el COVID-19, tengo que hacer la cuarentena hasta los nuevos análisis y resultados que me indiquen que estoy limpia de este virus no voy a poder estar en el set,”, dijo Magaly Medina.

Dice que como su productor superó al coronavirus “su sistema está inmune”

A decir de la periodista de espectáculos, como su productor y tres trabajadores más superaron al coronavirus “su sistema (de ellos) está inmune”, empero aún no existe información científica concluyente al respecto debido a que se trata de un nuevo virus.

“Sin embargo, hemos decidido en conjunto que voy a transmitir desde mi casa con todas las precauciones y el protocolo necesario.... Tengo aquí a mi productor que ya fue infectado de COVID-19, él ya pasó, por ahora su sistema está inmune”, señaló.

Medina precisó que otros tres trabajadores más, como la persona encargada de la cámara, la asistente de coordinación y una reportera también estuvieron contagiados de coronavirus. “Por lo tanto ellos no pueden contagiarse, por eso ellos vienen a mi casa”, refirió Magaly Medina quien no lleva puesta la mascarilla a pesar de que en su resultado salió que está infectada.

