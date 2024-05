Christian Domínguez se defendió tras las críticas de Javier Yaipén, quien dijo que el cantante no tuvo más éxitos desde que salió de ‘Hermanos Yaipén’.

Según Domínguez, cada vez que se encuentra con Javier Yaipén, es ‘otra persona’, pues lo llena de cariño.

Por ese motivo, al cumbiambero le sorprender las declaraciones que dio Javier para el canal de Chiquiwilo.

“ Cada vez que me ve es otra persona, me besa, me abraza, si por él fuera nunca me hubiera ido. Está manipulado y tiene que colaborar con las decisiones. Incluso cuando salió la Gran Orquesta y nos querían prohibir los temas, el mismo Javier que es el dueño de ‘Necesito un amor’, personalmente me dijo ‘cántalo cuantas veces quieras porque tú eres el autor’ ”, sostuvo.

Asimismo, Christian indicó que Javier Yaipén trata bien a los integrantes de ‘La Gran Orquesta Internacional’.

“ Cuando está conmigo es una persona y cuando está en pantalla es otra, me imagino que tiene que tener un guion... ”, agregó.