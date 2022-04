Un equipo de Fiscalización de la Municipalidad de Surco fue denunciado en redes sociales por decomisar de manera violenta un tricimoto donde se trasladaba material de reciclaje. Producto de esto, según videos registrados, una recicladora acabó desmayada en medio de la vereda.

El hecho ocurrió la noche del lunes 25 de abril y fue expuesto por una usuaria de Twitter, quien grabó el momento exacto en que los trabajadores ediles intervinieron la unidad de placa C4-2266 en la cuadra 1 de la calle Bulevar, cerca de la Embajada de EE.UU.

El tricimoto intervenido era conducido por Carlos Oré Castillo, quien realiza la labor de reciclaje junto a su hermana María Huachaca Castillo. Sin embargo, ambos fueron intervenidos por al menos 10 agentes de Fiscalización de Surco.

María Huachaca se aferró a su herramienta de trabajo y exhortó a los ediles para que no se la lleven. Pese a este esfuerzo, su unidad fue subida a un camión de la Municipalidad de Surco y ella terminó desmayada y tendida en la vereda.

“Les supliqué que me den una oportunidad para que no se la lleven. Me arrastraron y sentí que me metían patadas, acá hubo personas que vieron”, declaró Huachaca a ATV Noticias.

La mujer aseguró que se encuentra tramitando su licencia para reciclar en Surco, además, denunció que su hermano fue maltratado.

“Yo he sido operada de la vesícula, trabajo porque necesito. De qué otra manera puedo vivir... (para retirar su moto decomisada) me dicen que debo pagar mil o cuatro mil soles, yo no tengo esa cantidad”, agregó Huachaca.

Por favor hagan viral este video, han maltratado a una persona mayor para quitarle los productos que ella recicla. Acaba de pasar al frente de la embajada de EE.UU. la señora ha quedado desmayada pic.twitter.com/1JxkPTPVRo — 💃🏻💃🏻 (@MaiteVW) April 26, 2022

Comunicado de la Municipalidad de Surco

En un comunicado, la Municipalidad de Surco lamentó lo ocurrido pero justificó el accionar de sus agentes de Fiscalización. “Lamentamos profundamente lo ocurrido, pues esta denuncia propalada en redes sociales desvirtúa, de manera tendenciosa, la labor que vienen realizando los agentes de Fiscalización en el cumplimiento de la Ordenanza N° 643-MSS”, indicó la comuna.

