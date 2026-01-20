Un operativo policial ejecutado en una vivienda de la urbanización Villa Victoria, en Surquillo, permitió la captura de tres ciudadanos venezolanos, señalados como presuntos responsables del homicidio de Andrés Camilo Soto Huérfano, un joven colombiano de 26 años cuyo cuerpo sin vida apareció abandonado en una vía pública del distrito de Chorrillos.

Los efectivos de la Policía Nacional lograron ubicar y arrestar a los sospechosos en el distrito limeño, tras las investigaciones realizadas por el crimen que conmocionó la zona sur de la capital.

#EstadoDeEmergencia ⭕ |¡Golpe certero a la criminalidad!

🚔 Efectivos policiales desarticularon a la banda criminal Los Merlys - Makacos en Surquillo. Tras ejecutar el operativo Impacto 2026, se capturó a tres sujetos implicados en homicidio, extorsión y secuestro. Se… pic.twitter.com/VLi0bajCid — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 20, 2026

Vinculación con cobro de cupos

El comandante general de la institución policial, Óscar Arriola, indicó que las pesquisas preliminares apuntan a que el crimen tendría relación con disputas territoriales por el control de extorsiones en la zona sur de Lima.

PNP incautó distintos tipos de armas y una granada durante el operativo.

“Los resultados de la homologación balística de las armas incautadas determinarán en qué otros hechos delictivos pudieron haber intervenido los capturados”, manifestó la autoridad policial.

Arriola reveló que uno de los detenidos tiene historial delictivo, habiendo cumplido condena meses atrás en el penal de Huaral por delitos de extorsión y posesión ilegal de armamento.