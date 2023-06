Un joven ingeniero denuncia que viene siendo extorsionado y amenazado para que cancele una deuda que jamás solicitó. Los mensajes y llamadas comenzaron a llegarle tras sufrir el robo de su celular.

“Ya hace una semana, específicamente del sábado de la semana pasada, con una llamada donde me indican a qué hora voy a realizar el pago. Y yo dije: ‘¿qué pago?’ Y me dicen que a mi me han dejado como garante”, detalló a Latina.

“Yo corto la llamada y me vuelven a llamar y me indican que si no pago dentro de 10 minutos todos mis contactos van a ser referidos y ellos van a tener que pagar y mi foto va a circular por las redes”, añadió.

Según el agraviado, los hampones no solo le exigen que pague el dinero que jamás solicitó, sino que lo amenazan con difundir en redes sociales fotos de él con la palabra: violador, abusador, entre otros.

“Están llamando a mis contactos de mi celular, enviándoles mensajes y haciendo afiches de publicidad indicando que soy un abusador, un violador”, señaló.

Ante las constantes amenazas, el profesional asentó la denuncia respectiva y ha cambiado su rutina pues teme por su seguridad. Además, reveló que los hampones le solicitan distintos montos a pagar.

“Empezaron con S/120, a mi contactos S/400 y el monto máximo ha sido de S/800″, indicó.