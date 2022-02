Unos inescrupulosos estafadores suplantaron la identidad de la conocida artista y excongresista Susy Díaz para estafar a incautas personas, a cambio de falsa publicidad con el nombre de la popular personaje de TV.

Según denunció la artista, los estafadores han creado una página de Facebook con su nombre -que registra más de medio millón de seguidores- para hacerse pasar por ella y estafar a negocios con falsa publicidad.

Para ello, los estafadores piden sumas de dinero que van hasta los más de S/ 1500 a cambio de que la artista supuestamente acuda al local a fin de hacer propaganda.

“En los mandamientos dicen que no robarás o castigo divino tendrás, acá están estafando y robando a la gente con mi nombre. Esta página de Facebook sube fotos mías, cobran por dar contenido (a través de suscripciones vía FB), han puesto fotos familiares cuando tenía 15 años para dar confianza”, señaló la artista en declaraciones a América Noticias.

Emprendedora estafada

De lado, una emprendedora denunció que fue víctima de estos estafadores, a quienes les pagó S/ 1500 pensando que representaban a Susy Díaz. “Me dijeron que supuestamente Susy iba a acudir a mi spa para publicidad, pero no fue así”, indicó la empresaria y víctima.

Agregó que el presunto implicado en la estafa fue identificado como Ángelo Jesús Quicaño Nuñez. “Luego me dijo que ya se había gastado la plata, que después me devolvía. Me dio un Whatsapp y me dijo que no lo denuncie”, precisó la agraviada.

Se informó que Susy Díaz ya planteó una denuncia ante la División de Delitos de Alta Complejidad de la Dirincri de la Policía Nacional (PNP). El caso viene siendo investigado.

