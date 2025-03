La música peruana está de luto. Paul Flores García, conocido artísticamente como ‘Russo’, fue uno de los vocalistas más queridos de Armonía 10. Su carrera en la cumbia peruana inició a los 17 años, y desde los 21 se dedicó ininterrumpidamente a la música, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del género.

Su trágico fallecimiento ocurrió en la madrugada del 16 de marzo, cuando el bus de Armonía 10 fue atacado por delincuentes mientras se dirigían de Jicamarca a Santa Clara. Una de las balas impactó en la espalda de ‘Russo’, y aunque sus compañeros intentaron auxiliarlo de inmediato, al llegar al Hospital Nacional Hipólito Unanue, los médicos confirmaron su muerte.

Un adiós lleno de dolor

La muerte de Paul Flores no solo ha conmocionado a sus seguidores, sino que ha dejado una familia destrozada. El cantante tenía una relación con Carolina Jaramillo, también artista, con quien tuvo un hijo que ahora queda en la orfandad.

Horas después de la noticia, Carolina Jaramillo le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, expresando el dolor que siente al perder a su compañero de vida.

“Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?”, escribió Jaramillo.

El mensaje ha conmovido a cientos de seguidores, quienes han expresado su solidaridad y apoyo en este difícil momento.