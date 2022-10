Un ciudadano dedicado a vestirse a de payaso para animar fiestas infantiles se encuentra lejos de los shows y reflectores pues denunció que es víctima de extorsionadores venezolanos que le exigen el pago de S/400 para no atentar contra su vida y la integridad de su familia.

“Ellos me llamaron primero y me dijeron que les pague un monto de cuatrocientos soles. Que estaban pidiendo mi cabeza y yo me sorprendí porque es la primera vez que me pasa eso. Querían pagar por mi cabeza unos venezolanos que dicen ser del Tren de Aragua de El Agustino”, indicó el payasito.

“Tengo miedo. Temo salir. Ya no salgo de mi casa. Con todo esto no puedo salir. Tengo miedo a todo”, contó el hombre, quien prefirió el anonimato.

El noticiero América Noticias difundió un diálogo entre los extorsionadores y el payasito:

Denunciante: ¿Quién es usted?

Extorsionadores: Dónde y cuánto puedes colaborar para ya.

Denunciante: Dame el número de cuenta. Si no me das el número de cuento no puedo depositarte. Ya es tarde.

Extorsionadores: Anda para el XXXXXX. Te voy a matar a la familia por sapo.

El payasito contó que desde hace meses no puede trabajar en fiestas infantiles debido a que sufrió una lesión en una de sus piernas por lo que a la fecha usa una muleta para movilizarse. Por esa razón, el hombre dijo no comprender por qué se ha vuelto blanco de delincuentes al señalar que es una persona de escasos recursos.

“Dicen que van a matar a mi mamá, a toda mi familia, que va a sufrir mi familia”, añadió.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión a través de WhatsApp?

la Policía Nacional informó cuáles son los seis pasos para reportar tu caso en la aplicación y luego presentar tu denuncia al ser víctima de extorsión a través de WhatsApp:

1. Abre el chat del mensaje de WhatsApp donde aparece la amenaza de los extorsionadores . Ahí aparece el mensaje de texto acompañado, en su mayoría de veces, por videos donde aparecen armas o la quema de inmuebles con la intención a asustar a la víctima.

donde aparece la amenaza de los . Ahí aparece el mensaje de texto acompañado, en su mayoría de veces, por videos donde aparecen armas o la quema de inmuebles con la intención a asustar a la víctima. 2. Ingresas a la opción que tiene tres puntos que están ubicados en la parte superior derecha del mensaje de WhatsApp enviado por los extorsionadores.

que están ubicados en la parte superior derecha del mensaje 3. Al desplegarse la ventana saldrán varias opciones y tendrás que elegir la que dice “Más”.

Al desplegarse la ventana saldrán varias opciones y tendrás que 4. Después, la víctima de extorsión elige la opción “Reportar”.

Después, 5. Posteriormente, te aparecerá una pantalla donde deberás desactivar la opción “Desbloquear contacto y eliminar el chat” para que el extorsionador no se entere y no borre la cuenta del teléfono y elegir la opción “Reportar” que aparece en esa misma ventana.

Posteriormente, te aparecerá una pantalla donde deberás para que el no se entere y no borre la cuenta del teléfono y elegir la opción “Reportar” que aparece en esa misma ventana. 6. Como paso final, ya puede acudir a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri para presentar tu denuncia por extorsión. Si tienes denuncias o consultas comunícate al 942-841978 o acude a la Av. España 323, Cercado de Lima.

Consejos

La Policía Nacional te brinda 4 consejos a seguir en caso seas víctima de extorsión. Para ello, la institución pide a los agraviados procurar recaudar toda la información y denunciar de inmediato en la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri en la Av. España 323, Cercado de Lima.

Si recibes una llamada o mensaje no te alarmes, trata de permanecer tranquilo.

Si no cuentas con identificador de llamadas, anota los datos como el día, la hora y los nombres.

Si es posible, graba las llamadas de inmediato.

Anota las exigencias como el monto del dinero, las sucursales del banco, entre otras.

