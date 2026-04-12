Un sismo de magnitud 4.0 se registró este domingo 12 de abril de 2026 en el Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 12:12 horas con una profundidad de 61 kilómetros, y tuvo como epicentro a 11 kilómetros al oeste del Callao.

El temblor en el primer puerto del país tuvo una profundidad de 61 kilómetros e intensidad II-III en el Callao.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0201

Fecha y Hora Local: 12/04/2026,12:12:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 61 km

Latitud: -12.08

Longitud: -77.21

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 11 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/9FZZHu3rqv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales como consecuencia del movimiento sísmico.

El Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de eventos son frecuentes.

Recomendaciones ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población: