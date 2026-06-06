Un sismo de magnitud 4.8 se registró este sábado 6 de junio en la región Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:30 de la mañana.

Epicentro se ubicó en el Callao

El epicentro del sismo se localizó a 86 kilómetros al oeste del Callao, Provincia Constitucional del Callao., región Lima.

El evento sísmico presentó una profundidad de 55 kilómetros. Según el IGP, la intensidad fue de III en el primer puerto del país.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0339

Fecha y Hora Local: 06/06/2026,11:30:35

Magnitud: 4.8

Profundidad: 55 km

Latitud: -12.33

Longitud: -77.85

Intensidad: III Callao

Referencia: 86 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/0nR3jaes2G — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 6, 2026

IGP monitorea actividad sísmica en el país

El Instituto Geofísico del Perú recordó que el país forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento telúrico.

El monitoreo de la actividad sísmica continúa de manera permanente por parte del Centro Sismológico Nacional.