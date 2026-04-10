Un sismo de magnitud 4.9 se registró este jueves 9 de abril de 2026 en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 06:57 p.m. con una profundidad de 56 kilómetros, y tuvo como epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Mala, en Cañete.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0195

Fecha y Hora Local: 09/04/2026 18:57:47

Magnitud: 4.9

Profundidad: 56km

Latitud: -12.89

Longitud: -76.73

Intensidad: IV Mala

Referencia: 28 km al S de Mala, Cañete - Limahttps://t.co/M3TPGec8cY — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 10, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales como consecuencia del movimiento sísmico.

El Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de eventos son frecuentes.

Recomendaciones ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población: