Vecinos del distrito de Chosica se mostraron muy atemorizados por las lluvias desatadas en las últimas horas, y que -aseguran- pueden causar grandes estragos en las siguientes semanas.

Los ciudadanos indicaron que el distrito está en peligro pues sus barreras dinámicas en las quebradas están saturadas debido a la falta de trabajo de las autoridades.

Señalaron que, si las lluvias continúan, provocarán la activación de varias quebradas, generando enormes huaicos que pueden acabar con la vida y propiedad de docenas de personas.

El temor es el mismo en distritos como Chaclacayo y Santa Eulalia, confirmaron los testimonios.

“Esta situación es de todos los años, pero nunca estamos listos. Las desgracias ocurren a pesar que estamos avisados, y es por causa de las autoridades”, dijo la vecina Silvia Aponte.

Situación

En las últimas horas, el alcalde de Lurigancho Chosica, Oswaldo Vargas, solicitó al Ejecutivo que declare en emergencia su jurisdicción por lluvias.

La solicitud, alertó, es para prevenir desastres ante una eventual activación de quebradas.

En tanto, los ciudadanos y autoridades de la zona este también se mantienen en alerta por la crecida de los ríos, y su subsecuente desborde, lo que también provocaría daños materiales y hasta personales en varias jurisdicciones.

En las últimas horas, Chaclacayo, Lurigancho- Chosica y diversas zonas de Lima Este, registraron lluvias de mediana intensidad, tal como lo había proyectado el Senamhi. El fenómeno es causado por el trasvase de nubosidad de la sierra a la zona costera. Las precipitaciones continuarían hasta mañana.