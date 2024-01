Gustavo Reátegui, quien desempeñaba el cargo de teniente alcalde en San Isidro, presentó su renuncia durante una sesión del concejo municipal. Se presume que su decisión se debe a su insatisfacción con la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga.

Durante la reunión, el primer regidor destacó algunos obstáculos que, desde su punto de vista, afectan el funcionamiento del municipio, como la gestión de residuos, la emisión de licencias de funcionamiento y el cuidado de áreas verdes.

Mientras tanto, se observó que Vizurraga estaba absorta en su teléfono celular y evitaba el contacto visual, según imágenes capturadas por la cuenta de los Regidores de San Isidro por Transparencia y Participación Vecinal.

Este incidente se difundió en plataformas de redes sociales, ya que la sesión del 29 de diciembre de 2023 estaba siendo transmitida en vivo a través de la cuenta oficial de la Municipalidad de San Isidro.

“Ya me cansé, Nancy, porque tú no tienes las cualidades para dirigir, y yo no me quiero desprestigiar. Esta es la última sesión de concejo a la que asisto, y esta medalla me deshonra, y por eso me la quito. Te pedí trabajar juntos, pero nunca quisiste trabajar conmigo”, mencionó.