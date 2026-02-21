La mañana de este sábado se reanudó la búsqueda de Patrick Iroshi Ospina Orihuela, quien desapareció luego de ser arrastrado por el caudal del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito.

Tras cumplirse 24 horas desde su desaparición, brigadas especializadas retomaron desde las 5:00 a. m. las labores de búsqueda en una zona de alto riesgo cercana al Puente del Ejército, punto donde se concentran los principales rastros.

Entre escenas de profundo dolor, familiares de Ospina Orihuela acudieron al lugar y pidieron que no se suspendan las labores de búsqueda hasta hallar sus restos.

En declaraciones a América Noticias: Edición Sabatina, la tía del joven manifestó el profundo dolor que atraviesa la familia.

“Soy hermana de su padre. Hemos estado mal, todos orando, todos muy tristes, toda la familia está acongojada. Lo único que deseamos es que mi sobrinito salga de una vez para darle cristiana sepultura y así descanse en paz. Nosotros tampoco estamos bien”, manifestó con la voz quebrada.

Según contó, el padre del rescatista viajó desde Huancayo tras conocer lo ocurrido, mientras que la madre permanece sumamente afectada. Añadió que Patrick no tenía hijos y mantenía una relación sentimental.

Visiblemente afectada, su tía recordó que Patrick era un joven altruista, reconocido por su dedicación a la defensa y rescate de animales.