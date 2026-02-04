Tras el atentado contra su discoteca Amnesia, en Carabayllo, Toño Centella emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación y aclaró que el local se encontraba cerrado cuando ocurrió el ataque.

“Yo no sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto que me está pasando. El local Amnesia ya no estaba funcionando hace buen tiempo. El local estuvo cerrado, no hubo baile, fiesta, nada de nada y de la nada meten una piña al local, destrozando la puerta y tantas cosas”, señaló.

Si bien el atentado provocó únicamente daños materiales, el cantante subrayó que ya ha sido blanco de ataques similares en ocasiones anteriores.

“Solo fueron daños materiales porque, como les digo, ese local ya está cerrado, pero aun así siguen causando daño”, añadió.

A pesar del atentado, Toño Centella aseguró que no se dejará intimidar y continuará con sus presentaciones artísticas.

“Yo seguiré trabajando con lo mío, cantando por todo el Perú y el mundo, pero siempre con alerta y tino”, expresó.

Posteriormente, Toño Centella hizo un llamado a las autoridades y a los medios para denunciar que Lima Norte continúa a merced de las bandas criminales.

“Por todo lo que está pasando en Lima Norte me siento muy destrozado, triste y consternado. Solo me queda seguir adelante”, finalizó.

Detonan explosivo en puerta de discoteca vinculada a Toño Centella

Un potente explosivo fue detonado por sujetos desconocidos en la puerta de la discoteca Amnesia, situada en la avenida Micaela Bastidas, en la urbanización Santa Isabel, en el distrito de Carabayllo.

De acuerdo con RPP, la detonación causó severos daños en la fachada del local nocturno: la puerta está rota, parte del concreto se desprendió y la luminaria quedó totalmente destrozada.

La discoteca se encontraba cerrada al momento del atentado, por lo que no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Cabe señalar que la discoteca Amnesia está vinculada al cantante de cumbia Antonio Domínguez, más conocido como Toño Centella.

Esta no es la primera vez que el local nocturno sufre atentados. En noviembre de 2024, sujetos desconocidos dispararon contra la discoteca, dejando al menos tres personas heridas. Un mes después, en diciembre, presuntos extorsionadores lanzaron un artefacto explosivo, causando alarma en la comunidad.

Para iniciar las diligencias de ley, agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en la zona del atentado y establecieron un perímetro de seguridad.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llevó a cabo diversos análisis para determinar el tipo de detonante empleado por los delincuentes.

Dado que la discoteca Amnesia dispone de cámaras de vigilancia, se confía en que al menos una haya grabado a los delincuentes que arrojaron el artefacto explosivo.



