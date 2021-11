El mediático caso del zorro andino Run Run, que por 50 soles fue vendido como perro siberiano a una familia en Comas, puso nuevamente en evidencia el terrible tráfico de animales silvestres en nuestro país. De hecho Run Run, que tras su rescate fue llevado al Parque de las Leyendas, fue adquirido en el Cercado de Lima, donde desde hace muchos años se venden animales silvestres y domésticos. La pregunta que surge nuevamente es por qué el problema subsiste en esta zona de la capital.

La gerenta de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, Zuleyka Dayda Prado Maza, respondió a este Diario que en este caso hay dos tipos de comercialización, la que se hace de animales domésticos en la vía pública y la de los animales exóticos. En el segundo caso estos son traídos del interior del país y luego ocultados en almacenes clandestinos, de donde los sacan para su venta.

Para venderlos, los traficantes muestran al cliente la foto o video de la especie y una vez pactada la venta se hace la entrega de manera clandestina.

¿Qué hace el municipio frente a este problema? Prado Maza afirma que la función de la comuna es evitar cualquier tipo de comercio ambulatorio en vía metropolitana y dentro del Cercado de Lima.

“Si yo veo la comercialización de un animal definitivamente yo voy (a intervenir) porque esta prohibido el comercio ambulatorio en vía pública, pero eso no quiere decir que yo no puedo intervenir en galerías. Ellos tienen una licencia de funcionamiento y están obligados a permitir la supervisión, ya sea de Defensa Civil, sanidad y fiscalización”, indicó la funcionaria, quien agregó que en estas intervenciones se verifica las condiciones de venta y almacenaje.

Por ejemplo hace cinco días, luego de conocerse el caso de Run Run, la municipalidad y la Policía Nacional realizaron una operación contra el comercio ilegal de animales. Según indicó Prado, se encontraron seis periquitos y un perro que estaban escondidos en la parte superior del estante de un establecimiento que sí tiene licencia de funcionamiento, pero solo para la venta de accesorios para animales domésticos como cadenas, correos y cadenas.

Los primates o monos son los mamíferos más comprados a los traficantes de animales, pero cuando estos van creciendo y desarrollan un comportamiento propio de su especie, como morder, la gente los abandona o los quiere devolver al Serfor. (Foto: Policía Nacional)

¿Qué limitaciones tiene el municipio en la lucha contra el tráfico de especies silvestres? La funcionaria indicó que además de inspecciones realizan labor de investigación y esa información es enviada a la Policía Nacional para realizar operaciones conjuntas. “Esto porque yo no me puedo llevar a las personas, como Municipalidad podemos hacer la clausura del local y la retención de los animales, pero si estamos hablando de un grupo delictivo definitivamente ya no es mi función sino de la policía y la fiscalía”, aseveró.

Prado Maza recalcó que actualmente ningún local del Cercado de Lima tienen autorización para la venta de animales, excepto aquellos que comercializan peces ornamentales, quienes sí cuentan con el respectivo permiso.

La funcionaria aseguró que la gerencia que dirige trabaja en forma constante y que en lo que va del año son más de 150 los animales, entre domésticos y silvestres, que han sido retenidos dentro del Mercado Central y Mesa Redonda. “Y tenemos 25 detenidos por parte de la policía”, añadió.

Los lugares recurrentes de intervenciones son, según indicó, la cuadra 5 del jirón Ayacucho y la cuadra 6 del Jirón Miro Quesada. Finalmente comentó que en los próximos días se vienen más operaciones de control en otros lugares, cuyos nombres se mantienen en reserva para no alertar a los traficantes.

Cifras del delito

Entre 4 mil y 5 mil especies de fauna silvestre protegidas son rescatadas vivas anualmente en el país por el Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, según informó la semana pasada su directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre, Jéssica Gálvez-Durand.

